Landelijke daling bijstandskinderen, maar aantal in Zwolle stijgt Foto ter illustratie (Foto: Getty Images Plus)

In de gemeente Zwolle stijgt het aantal kinderen dat in bijstandsgezinnen woont licht. De stijging is klein, maar gaat in tegen de landelijke trend. In heel Nederland is namelijk sprake van een daling. Dat is voor het eerst in jaren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk is de gemiddelde daling 2,7 procent. Het aantal bijstandskinderen in Zwolle is gestegen met 0,2 procent naar een totaal van 6,2 procent. Twan Timmermans van de gemeente Zwolle legt uit dat de gemeente weinig invloed heeft op de stijging. "Op deze macro-economische ontwikkelingen kan Zwolle weinig tot geen invloed uitoefenen. De aanpak van de gemeente is vooral gericht op de inzet van allerhande regelingen om gezinnen in armoede te helpen." Enschede, Almelo en Deventer Drie andere gemeenten in Overijssel waar veel gezinnen in de bijstand leven zijn Enschede, Almelo en Deventer. In alle drie de steden daalt het percentage met 0,2 procent, van 11,6 procent naar 11,4 procent in Enschede, van 9,5 procent naar 9,3 procent in Almelo en van 7 procent naar 6,8 procent in Deventer. Maar daarmee blijft het percentage in die steden nog altijd hoog boven het landelijke gemiddelde kinderen dat in de bijstand leeft, dat is 4,9 procent. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33