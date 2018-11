iDEAL schenkt 500 voedselpakketten voor Samen voor de Voedselbank Overijssel

De actie Samen voor de Voedselbank is officieel nog niet gestart, maar de eerste grote donatie is al binnen. Betalingsdienst iDEAL vierde in november de 2 miljardste iDEAL-betaling en laat zich daarom van haar beste kant zien. Voedselbank Nederland krijgt van het bedrijf €10.000 en de regionale omroepen RTV Oost, L1, Omroep Brabant en RTV Drenthe krijgen elk €5000 voor hun Voedselbankactie.

Het bedrijf zegt hierover: “Tijdens de komende winkel- en feestdagen vallen veel mensen buiten de boot, zoals mensen die op een Voedselbank zijn aangewezen. Daarom komen in december vier regionale omroepen in actie tijdens: ‘Samen voor de Voedselbank’. Currence iDEAL, de merk- en producteigenaar van iDEAL, zal aan deze acties bijdragen door enkele duizenden voedselpakketten te schenken aan de Voedselbanken in de genoemde regio’s en aan de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland.”

Van het geld dat iDEAL aan RTV Oost geeft voor de voedselbankactie worden 500 virtuele voedselpakketten á €10 gekocht. Saillant detail: Ook de aanschaf van een virtueel voedselpakket op de website van RTV Oost gaat via iDEAL.

De actie Samen voor de Voedselbank gaat officieel op vrijdag 7 december van start, maar doneren kan nu al door één of meerdere virtuele voedselpakketten te bestellen op: https://voedselbank.rtvoost.nl.

Help ons helpen, want het is nog steeds hard nodig! Alle informatie over de voedselbankactie en wat jij kunt doen vind je hier.