Hoofdverdachten Enschedese kwartetmoord langer vast voor verhoor

De drie hoofdverdachten in de Enschedese kwartetmoord blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter vandaag bepaald. De drie, vader en twee zoons, werden deze week opgepakt.

Door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Hun advocaten kunnen niet richting RTV Oost reageren over de beslissing, omdat de verdachten in beperking zitten. Dit betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan die beperkingen.

Aanhoudingen

De drie verdachten werden afgelopen maandag opgepakt. De vader werd aangehouden in zijn appartement in Hengelo, zijn oudste zoon door het arrestatieteam klemgereden op de A1 bij Enter. De jongste zoon is in zijn Nijverdalse woning opgepakt.

De vader en de oudste zoon zijn al eerder in aanraking gekomen met justitie. Vorig jaar werden ze opgepakt voor hennepteelt in 2 woonhuizen in Nijverdal. De vader werd vrijgesproken, de zoon werd veroordeeld. De jongste zoon was zover bekend nog niet betrokken in de wiethandel, hij wilde naam maken als rap-artiest.

Conflict

De drie worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de viervoudige moord, eerder deze maand in Enschede. In een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat werden vier mannen neergeschoten. Waarschijnlijk heeft de schietpartij te maken met een conflict in de hennephandel. Meer over het mogelijke motief, later vandaag op RTV Oost.

De vier slachtoffers zijn de eigenaar van de growshop, zijn compagnon, een Hengelose restauranthouder en een leverancier van mest. Alle vier kwamen om het leven in het pand door één of meerdere kogels. Waarschijnlijk hadden de restauranthouder en de mestleverancier niets met het conflict te maken, maar waren ze getuigen die het niet mochten navertellen.

Roofoverval

De mestleverancier was in een verleden al eerder slachtoffer van zware misdaad, schrijft Panorama. Die schrijft dat hij 10 jaar geleden is gegijzeld bij een gewapende roofoverval. Hij was toen eigenaar van een groothandel in growshopartikelen.