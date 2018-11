Deel dit artikel:













Bestuurster over de kop geslagen in Enschede De auto die op de kop is geslagen aan de Westerval in Enschede (Foto: News United/ Dennis Bakker) De auto op de kop geslagen aan de Westerval in Enschede (Foto: News United/ Dennis Bakker) Het afgeremde verkeer aan de Westerval in Enschede (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Op de Westerval in Enschede is vanmiddag een auto in de slip geraakt en over de kop gevlogen. De bestuurster is daarbij licht gewond geraakt.

Het verkeer op de Westerval lag enige tijd stil, maar inmiddels is de weg weer begaanbaar. De bestuurder reed vanaf de Parkweg de Westerval op, waar zij de macht over het stuur verloor, over de kop sloeg en door de middenberm aan de andere kant van de weg tot stilstand kwam. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.