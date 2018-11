'Levering verkeerde hennepstekken motief kwartetmoord Enschede'

Dat melden bronnen uit de Twentse hennepwereld aan RTV Oost.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek



Veel van deze hennepkwekers kennen elkaar en zijn goed op de hoogte van onderlinge perikelen.



Miskoop

De kiem voor de slepende vete tussen de van oorsprong Servische familie en Sargsyan zou volgens ingewijden ruim anderhalf jaar geleden zijn gelegd. De vader en zoon hebben destijds zo’n 2000 hennepstekken van Sargsyan gekocht, maar pas later bleek dat ze een miskoop hadden gedaan.



De vader en zoon wilden planten van de zogeheten Haze-familie: een type dat een hoge dosis THC bevat, de stof die de bedwelmende werking veroorzaakt. In plaats daarvan bleken ze de veel minder krachtige Power Plant (PP) te hebben gekocht.



Geld misgelopen

Het prijsverschil per stek is bij aanschaf gering, maar de PP is onder telers minder populair. Er kan met een Power Plant vaker worden geoogst, maar er wordt zeker de helft minder mee verdiend per kilogram in vergelijking met de Haze plant die veel meer winst oplevert. De vader en zoon zouden daardoor vele tienduizenden euro’s zijn misgelopen. Geld dat ze terugeisten van Sargsyan.



Plantage opgerold

Tot overmaat van ramp voor de kwekers werd bovendien maart vorig jaar ook nog eens de plantage in de Nijverdalse Kruidenwijk opgerold. Vader en zoon moesten voor de rechter verschijnen. De vader werd vrijgesproken, de zoon veroordeeld.



Slepende ruzie

De vader en zoon raakten daarop verwikkeld in een langdurige ruzie met Sargsyan. Van hem is bekend dat hij rond dezelfde tijd vaker ‘foute’ stekken binnen de Twentse hennepwereld had verkocht. Al gaat niemand uit van boze opzet. “Dat moet per ongeluk zijn gebeurd. De stekken van beide hennepfamilies zijn namelijk amper van elkaar te onderscheiden. Sargsyan heeft dit dan ook nooit gewild. Als leverancier wil je gewoon goed spul verkopen. Het laatste wat je kunt gebruiken is een slechte naam en boze gezichten in het circuit.”

‘Meerdere daders’

In het Twentse hennepwereldje is iedereen ervan overtuigd dat de viervoudige liquidatie onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. “De slachtoffers werden op twee plekken in de growshop gevonden, redelijk ver van elkaar verwijderd. Om te voorkomen dat mensen weg konden komen, moeten ze gelijktijdig via de voor- en achterzijde het pand zijn binnengegaan.”



De Vietnamese eigenaar Tuan werd liggend op zijn rug teruggevonden bij de geopende achterdeur. “Hij heeft nog geprobeerd te vluchten.”

Doelwit

Tot nog toe werd steeds aangenomen dat de daders het hadden gemunt op Tuan, maar de ruzie spitste zich volgens een bron toe op Sargsyan. “Mogelijk wisten de vader en zoon niet eens dat Tuan (die de growshop had overgenomen van Sargsyan) de nieuwe eigenaar was. Of hadden ze een tip gekregen dat Sargsyan zich juist op dat moment in het pand bevond.”



De twee andere slachtoffers bevonden zich bij toeval in de growshop, maar zijn vermoedelijk als ooggetuige uit de weg geruimd. Restauranthouder Maijkel Akfidan (27) ging die dag op pad met Sagsyan en de 62-jarige Arnhemmer Max Klaassen was in Enschede om er zakken mest af te leveren.

Voorarrest verlengd

Justitie bepaalde eerder vanmiddag dat het voorarrest tegen de drie verdachten – de vader (57) en zijn twee zonen van 30 en 32 jaar – is verlengd.



Reputatie

Het speciale rechercheteam, dat luistert naar de naam Litouwen, onderzoekt nu de rol van de vader en zijn zonen. De familie is opmerkelijk genoeg amper bekend in de Twentse hennepscene. “Ze lijken nieuw in het wereldje. Er is dus weinig over ze bekend. Ook niet over hun reputatie”, zegt een bron.

Jongste zoon

Overigens was de derde verdachte, de jongste zoon-des-huizes, vorig jaar geen verdachte in de strafzaak rond de hennepplantage. In het wereldje worden dan ook vraagtekens geplaatst bij zijn eventuele rol. De jongste zoon is erg gebiologeerd door muziek: hij timmert aan de weg als rapper en is actief als deejay in een discotheek.

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie onthoudt zich bij monde van een woordvoerder van commentaar.