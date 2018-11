Voormalig wethouder Jan Brink stopt als raadslid in Zwolle. De D66'er kan zijn nieuwe baan en gezinsleven niet combineren met het werk als raadslid.

De afgelopen vier jaar was Brink wethouder Financiën, Cultuur en Onderwijs. In totaal was hij zestien jaar actief in de lokale politiek in Den Haag en Zwolle.