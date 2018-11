Expeditie Oost: Slangen en spinnen in Overdinkel

Bang voor slangen, spinnen en hagedissen? Dan is het raadzaam geen bezoekje te brengen aan het adres van Milou Ebben en Lars Kortenschijl uit Overdinkel. Reptielen zijn hun lust en hun leven. Sterker nog: ze houden er tientallen in hun huis.

Grote slangen, kleine slangen, varanen en kameleons. Ze zijn allemaal te vinden bij Milou en Lars. “Het zijn hele leuke dieren”, zeggen ze. “Je hoeft er niet bang voor te zijn”.

Fascinatie

Het stel heeft altijd al een fascinatie voor reptielen gehad. “Eerst was het hobby maar nu willen we er ook bedrijfsmatig wat mee doen”. Binnenkort bezoeken ze een aantal reptielenbeurzen. “Eigenlijk alleen om te kijken, maar vaak kopen we dan ook wat”.

Argwaan

De buren zijn inmiddels gewend aan de bijzondere hobby van Lars en Milou. “In het begin was er wat argwaan maar we hebben ze gerustgesteld. Ze zijn een paar keer langs geweest om te kijken”.