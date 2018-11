Taakstraffen voor Eagles-hooligans na geweld op station Zwolle

Acht fans van voetbalclub Go Ahead Eagles hebben ieder een taakstraf van 120 uur gekregen voor supportersgeweld op het station van Zwolle. Een van hen, die al eerder voor voetbalrellen was veroordeeld, kreeg daarnaast zeven dagen cel, waarvan zes voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

De overige zeven kregen geen proeftijd, omdat er volgens de rechtbank van Zwolle al genoeg preventieve werking uitgaat van het stadionverbod van drie jaar dat hen is opgelegd.

Emmen

De supporters uit Deventer waren in september vorig jaar op de terugweg na een wedstrijd in Emmen en gingen op het station met pvc-buizen ME'ers te lijf. De politie vermoedde dat de hooligans vanuit het station fans van PEC Zwolle wilden aanvallen. In de trein die klaar stond om naar Deventer te rijden werden ramen vernield. Daarvoor moeten de acht een schadeloosstelling aan de NS betalen.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden taakstraffen van 140 uur geëist, waarvan 40 voorwaardelijk.