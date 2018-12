Gezamenlijk zonnepark in Dalfsen geopend: "Eerst daken, dan pas weilanden vol zonnepanelen"

Traag gaf aan dat dit soort initiatieven heel belangrijk zijn om de omschakeling naar groene energie en duurzaamheid te maken. "Het is een hele mooie stap. Ik ben supertrots dat Groen Gebogen en Dalfsen Stroomt dit hebben gerealiseerd. Met elkaar moeten we proberen de energiedoelstelling te halen. Al was het een lange weg, gefeliciteerd!"

Opening van het zonnepark (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt)

Dalfsen Stroomt

Het initiatief voor het zonnepark komt van Dalfsen Stroomt, een stichting die groene energie wil opwekken in, voor en rondom Dalfsen. Zonnepanelen passen daar prima bij.

Gerard Brakkee van Dalfsen Stroomt is blij dat het houtbedrijf voor niks zijn daken beschikbaar stelt. De panelen zijn dankzij een grote investering van de Triodos Bank beschikbaar voor mensen met een kleine beurs.

"Niet iedereen kan of wil zonnepanelen op zijn dak, terwijl men wel graag zonne-energie wil. Dankzij de investering van de bank is het mogelijk om als klein bedrijf of particulier voor een klein bedrag een paneel te kopen. Zo draag je ook je steentje bij."

'Eerst daken dan weilanden'

Peter Swager van houtbedrijf Foreco stelt zijn daken voor een symbolisch bedrag beschikbaar. Dat doet hij niet alleen uit idealisme, maar vooral omdat er zoveel onbenutte industriedaken zijn.

"Voor bedrijven in Nederland is het eigenlijk niet rendabel om te investeren in zonnepanelen, maar er liggen miljoenen vierkante meter industriedak onbenut. Dat is zonde, ik zie liever zonnepanelen op een dak dan dat we weilanden volstoppen. Dit gezamenlijke zonnepark is een prachtig initiatief waar ik graag aan meewerk als ondernemer."

Houtbedrijf Foreco stelt daken beschikbaar voor het zonnepark (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt)

Waterkracht

Na de onthulling van vanmiddag denkt Dalfsen Stroomt alweer verder: met waterkracht en de rivier de Vecht hoopt de stichting nog een groen project te kunnen realiseren.