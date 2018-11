Deventer experimenteert met slimme verkeerslichten

Een ambulance of brandweer sneller groen geven. Of vrachtwagens met gevaarlijke stoffen zo min mogelijk laten stoppen. Mogelijke oplossingen om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. Ze worden getest in Deventer met een nieuwe, speciale app.

In de Hanzestad worden slimme verkeerslichten (ivri’s) geplaatst, 62 in totaal. Ze maken deel uit van een landelijke uitrol van ivri’s in het kader van Talking Traffic: de komende jaren worden alle verkeerslichten in Nederland vervangen door de slimme variant.

Data via app

"Deze slimme verkeerslichten zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers", laat Miriam Kisters van Slim en Schoon Reizen weten. "Ze zijn ook in staat om data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar 'zien' ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip."

Kisters: "Hiervoor is het nodig dat de voertuigen via een mobiel apparaat voortdurend verbonden zijn met de aanwezige verkeerslichten om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken. Apps voor deze apparaten, zoals Flitsmeister, zijn deels al beschikbaar en worden de komende tijd verder uitgerold in Nederland."

Praktijk

Hoe dit in de praktijk werkt legt Kisters uit. "Stel dat een vrachtwagen een slim verkeerslicht nadert en bij een snelheid van 40 kilometer per uur groen krijgt. Dan wordt de chauffeur via zijn mobiele apparaat hiervan op de hoogte gesteld. Rijdt hij op dat moment harder, dan wordt hij geadviseerd snelheid terug te nemen. Vrachtwagens kunnen hierdoor veel efficiënter rijden, met veel minder CO2-uitstoot."

Roy van Verseveld van transportbedrijf Vos Deventer is enthousiast. "Als vervoerder wil je de beste service leveren en tegelijkertijd zoveel mogelijk besparen: tijd, brandstof en CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën zoals de prioritering spelen daarbij een belangrijke rol."

Januari

De pilot duurt tot januari in Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen. Het doel van de pilot is om te ontdekken of deze manier van 'verkeer regelen' werkt.