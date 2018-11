'Faillissement Sportstudio Twente van de baan na betaling factuur'

Het faillissement van Sportstudio Twente in Vroomshoop lijkt van de baan. De sportstudio werd woensdagmiddag bankroet verklaard, maar kon nog onder het faillissement vandaan komen, als het een factuur aan Buma/Stemra zou voldoen. Dat gaat snel gebeuren.

De sportschool had nog een factuur van ongeveer 7.000 euro open staan bij Buma/Stemra. De stichting, die de rechten van artiesten bewaakt, stuurt facturen aan openbare gelegenheden waar muziek wordt gedraaid. Daaronder vallen ook sportscholen. Wanneer zo'n factuur niet op tijd voldaan wordt, schroomt Buma/Stemra niet om over te gaan tot aanvraag van faillissement.

Directeur Harry Aalders van Sportstudio Twente gaat ervan uit dat het faillissement afgewend is. "Wij gaan in verzet tegen het faillissement. De factuur wordt betaald via mijn advocaat en daarmee heb ik er vertrouwen in dat het faillissement van de baan is."

Dat verhaal wordt bevestigd door curator Blankestijn. "De ondernemer kan het bedrag nu niet zelf betalen, omdat er beslag is gelegd op zijn bezittingen. Als de factuur op een andere manier alsnog binnen acht dagen wordt voldaan, dan is het faillissement afgewend." De sportstudio blijft gewoon open.