Elf stadionverboden voor FC Twente-supporters na ongeregeldheden in Den Bosch

De KNVB heeft elf supporters van FC Twente een stadionverbod opgelegd. De fans betraden het speelveld na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Vier van hen hebben ook vernielingen aangericht. Zij krijgen een stadionverbod van zeven jaar. De overigen worden vijf jaar geweerd uit voetbalstadions.

Meer verdachten

De KNVB sluit niet uit dat er meer stadionverboden volgen. Er wordt nog onderzocht wat de rol van andere verdachten is.

FC Twente is in overleg met FC Den Bosch over de afhandeling van de schade. Eventuele schade wordt verhaald op de daders, meldt de Enschedese club.

Vooronderzoek aanklager

De aanklager van de KNVB is een vooronderzoek gestart. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek, omdat FC Den Bosch aangifte heeft gedaan van vernielingen aan het stadion.

FC Twente zegt te betreuren wat er na afloop van de wedstrijd heeft afgespeeld. De club uit Enschede veroordeelt vernielingen en geweld in en rond het stadion.