Provincie stelt harde eisen aan hervatten gaswinning in De Blesse

De gasvelden bij De Blesse en Blesdijke in de Friese gemeente Weststellingwerf zijn tussen 2009 en 2013 in gebruik geweest, maar liggen sindsdien stil. Exploitant Vermillion wil in dat gebied opnieuw gas gaan winnen, en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd met een looptijd tot 2037.

Gaswinlocaties in Weststellingwerf (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Gaswinlocaties in Weststellingwerf

Groot risicogebied

Gasveld De Blesse ligt tegen Willemsoord aan, deels op Overijssels grondgebied. Het gebied dat gevolgen kan ondervinden van gaswinning is nog veel groter: in een straal van 5 kilometer om het gasveld kan bodemdaling optreden en is er kans op bodemtrillingen.

Risicogebied gaswinning (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Risicogebied gaswinning

Voorwaarden

De provincie Overijssel stemt wel in met de gaswinning in dat gebied, maar onder strikte voorwaarden. De provincie wil de komende jaren het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen en adviseert de minister de vergunning voor tien jaar te verlenen, en niet tot 2037.

De bodem in het gebied is sinds 1999 al met 3,8 centimeter gedaald. Gaswinning kan het proces versterken. De bodem mag vanaf nu nog maximaal 1,2 centimeter dalen. Overijssel wil dat de bodemdaling nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Hand-aan-de-kraan

Vermillion verwacht geen noemenswaardige bevingen in het gaswinningsgebied. De provincie vertrouwt die toezegging niet en wil hierover harde afspraken maken. Zodra zich toch een beving voordoet moet de gaswinning onmiddellijk stilgezet kunnen worden. Dit hand-aan-de-kraan principe is noodzakelijk, stelt de provincie Overijssel.

De minister besluit in 2019 of Vermillion inderdaad toestemming krijgt om opnieuw naar gas te boren in het Overijssels-Friese grensgebied.