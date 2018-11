HMO pakt kantorenleegstand in Enschede voortvarend aan

Een vitaal stadsgebied dat aansluit bij de behoeften van deze tijd. Dat had Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) voor ogen bij de aanpak van de kantorenleegstand aan de Kop Boulevard en het Ariënsplein in Enschede. Inmiddels zijn er zoveel investeringsplannen voor dit gebied dat HMO er vertrouwen in heeft dat de leegstaande kantoren daar een nieuwe bestemming krijgen.

HMO financierde in 2016 de aankoop door projectontwikkelaar LIFE van het voormalig ziekenhuis Stadsmaten. LIFE heeft de herontwikkeling zo voortvarend aangepakt, dat de lening nu al kan worden afgelost.

De doelstelling van HMO, met deelneming van de provincie Overijssel, is om marktinvesteringen aan te jagen in binnensteden, kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Dat lijkt in Enschede goed gelukt: marktpartijen willen gezamenlijk 150 miljoen euro investeren in de Kop Boulevard. De studentenhuisvesting die LIFE op het Ariënsplein heeft gerealiseerd, sluit goed aan bij de stadscampus van Saxion.

Talent in Twente houden

De ontwikkeling in Enschede om de Kop Boulevard en het Ariënsplein economisch vitaal te maken gaat de komende jaren nog door en is meer dan ooit relevant. Daarmee wordt de stad aantrekkelijk gehouden voor jonge professionals, die nu nog veel te vaak vertrekken uit Twente. "Talent in Twente houden is een belangrijke drijfveer voor HMO, want dat versterkt de economie van de hele regio", stelt Han Wiendels, directeur van HMO.

Moderne werklocaties

"Door nieuwe werklocaties te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende behoefte aan kantoorruimte, sturen we aan op minder leegstand én kwalitatieve verbetering van het kantorenaanbod. We willen plekken maken waar mensen graag willen zijn, om te werken en te leven. In Enschede laten we met elkaar zien hoe je stad en regio aantrekkelijker maakt"', aldus Wiendels.



HMO gaat ook met de gemeente Twenterand aan de slag om de centra van Vriezenveen en Vroomshoop op te knappen.