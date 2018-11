Kleinzoon van de omgebrachte Herman Smit 90 dagen langer vast

De voorlopige hechtenis van de 17-jarige kleinzoon van de vermoorde Herman Smit is met 90 dagen verlengd, dat meldt de rechtbank Overijssel. De kleinzoon wordt ervan verdacht dat hij zijn opa om het leven heeft gebracht.

De 71-jarige Wierdenaar werd op vrijdag 9 november levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Zuid Esweg in Wierden. De rechtbank meldt dat de verdenkingen dusdanig ernstig zijn dat het verzoek van het OM is gehonoreerd om het voorarrest te verlengen.



Omdat het in deze gaat om een minderjarig persoon, wil het OM geen verdere details bekendmaken.