Pianist Lucas Jussen soleert bij Orkest van het Oosten: "Je voelt je er snel op je gemak"

Aanstaande zondag vertolkt pianist Lucas Jussen het Vijfde pianoconcert van Camille Saint-Saëns (1835-1921) samen met het Orkest van Oosten in Theater De Spiegel in Zwolle. "Welke pianist van mijn leeftijd krijgt deze kans?", aldus Lucas Jussen.

Lucas Jussen (25) en zijn broer Arthur (22) veroveren de hele wereld als pianospelend duo. Voor Lucas Jussen is Nederland nu vooral aan de beurt, als solist bij Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest.

Op gemak in het oosten

"Het thuispubliek in Nederland voelt sowieso als een warm bad. En in het Oosten zijn de mensen nog extra gastvrij." Dat is geen ‘naar de mond-praterij’, zegt Jussen: “We hebben er veel gespeeld. Je voelt je er snel op je gemak."

De samenwerking met dirigent Ed Spanjaard maakt dat gevoel nog sterker. "Door wie hij is als dirigent en als mens. Bij zo’n pianoconcert heb je het nodig dat een dirigent het jou als solist gemakkelijk kan maken. Spanjaard kan die dienstbaarheid opbrengen. Je voelt bij hem ook geen afstand. We hebben het stuk bij hem thuis een beetje doorgenomen. Alleen al de manier waarop hij dat regelt voelt natuurlijk en vertrouwd."

Het 'Egyptische' vijfde pianoconcert

Het Vijfde pianoconcert van Saint-Saëns verdient vaker te worden gehoord, vindt Jusse. Zijn moeder, zelf ook musicus, herkent de componist aan zijn ongrijpbaarheid. "Hoort ze een romantische mengelmoes van niet te plaatsen dingen dan is het volgens haar bijna altijd Saint-Saëns. Ik begrijp dat. Zijn romantiek neigt naar Chopin, het percussieve gaat meer richting Ravel of zelfs Gershwin, terwijl de humor aan Poulenc doet denken."

De bijnaam 'Egyptische' heeft het Vijfde pianoconcert vooral aan de oriëntaalse uitbarsting in het tweede deel te danken. "Totaal ongebruikelijk", verklaart Lucas Jussen. Dat de kosmopolitische componist het werk bij wijze van spreken aan de oevers van de Nijl schreef is volgens Jussen duidelijk. "Hij maakt verbeeldingskracht in feite overbodig. Zo goed is de muziek, dat je je onmiddellijk in Egypte waant."

Behalve het pianoconcert van Saint-Saëns staan zondag ook op het programma Stravinsky’s Chant funèbre en Daphnis et Chloé van Ravel. Het pianoconcert vindt aanstaande zondag om 14.30 uur in De Spiegel plaats. Kan je daar nu niet bij zijn? Op 7 december is er ook een concert in het Muziekcentrum in Enschede.