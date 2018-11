Deel dit artikel:













Assaidi nog altijd afwezig bij FC Twente: "De natuur laat het nog niet toe" Oussama Assaidi (Foto: Sportfoto-oost)

FC Twente zal tegen Jong Ajax zeer vermoedelijk met dezelfde elf namen aantreden als tegen Jong AZ. Zo mist trainer Marino Pusic de geblesseerden Ulrich Bapoh en Rafael Ramos. Oussama Assaidi ontbreekt eveneens nog altijd. "Een maand geleden was ik positiever over zijn terugkeer", is Pusic teleurgesteld.

Rondom de 30-jarige aanvaller ontstaan de laatste weken veel vraagtekens bij de achterban. Gaat de topscorer van afgelopen seizoen nog minuten maken deze voetbaljaargang? Donderdag revalideerde hij namelijk weer elders en was hij niet beschikbaar voor de pers.



Hoop

De geluiden worden dan ook steeds hardnekkiger dat zijn kniekwetsuur hem structureel aan de kant zal houden. Waar blijft hij? "Ja, ik begrijp die vraag wel", beseft Pusic. "Wij hopen -én hij natuurlijk voorop- dat wel natuurlijk. Hopelijk kunnen we hem in het tweede deel van de competitie, welke fase dan ook, begroeten en inzetten. Het blijft een fantastische speler, maar de natuur laat het nog niet toe."