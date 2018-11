Bijna dertig liefhebbers voor burgemeestersambt in Haaksbergen

Bij de Overijsselse Commissaris van de Koning Heidema hebben zich 29 liefhebbers gemeld voor het vacante burgemeestersambt van Haaksbergen. Onder de sollicitanten zijn 6 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 39 en 62 jaar.

De provincie meldt dat 13 personen een hoofdfunctie hebben of hadden in het openbaar bestuur, 16 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Verder zijn 6 kandidaten zijn lid van het CDA, 1 van de CU, 5 van D66, 1 van een lokale partij, 2 van de PvdA, 1 van 50Plus en 9 van de VVD. Van 4 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Het burgemeestersambt in Haaksbergen is sinds 8 juni 2015 vacant door het aan burgemeester Hans Gerritsen verleend eervol ontslag. Waarnemer Gerrit Jan Kok blijft de komende maanden nog in functie, totdat zijn opvolger aantreedt.

De benoemingsprocedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester van Haaksbergen in april/mei 2019 kan beginnen.