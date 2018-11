Deel dit artikel:













Scooterrijder gewond bij ongeval in Almelo Scooterrijder gewond (Foto: Jan Willem Klein Horstman/News United)

Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo. De bestuurder kwam in botsing met een fietsend kind en sloeg tegen de grond. Het kind bleef ongedeerd.

De bestuurder van de scooter is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De ouders hebben zich ontfermd over het geschrokken kind.



