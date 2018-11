Expeditie Oost: 114 dozen voor Roemenië vanuit Hengelo

Bij de gemeente van Gedoopte Christenen in Hengelo staan ze, de 'happy boxes' voor straat-en-weeskinderen uit Roemenië. 114 dozen vol met knuffels, boekjes, dekentjes zijn inmiddels ingezameld.

Stichting Kleine Kracht houdt zich hier actief mee bezig en het was de 15-jarige Fleur Langhorst die ons mailde. Zij zet zich hard in voor de kinderen. “We hebben al een project waarbij we 60 straatkinderen uit Roemenië elke dag een maaltijd kunnen geven, en nu wilde ik ze graag verrassen.”



En dat lijkt te gaan lukken, want terwijl Fleur dit zegt worden er door verschillende kinderen nóg meer dozen gebracht. In februari volgt de reis naar Roemenië: dan worden de cadeaus aan de kinderen overhandigd.