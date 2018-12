Overijsselse ondernemer en gedeputeerde wisselen van baan

Provinciale regelingen en subsidies moeten bekender worden voor ondernemers. En onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter aansluiten. Het zijn de aanbevelingen die Arnold Hofmeijer, directeur van GS Metaal uit Vriezenveen deed aan gedeputeerde Eddy van Hijum (Economie).

Het tweetal ruilde vanmorgen van baan om in de praktijk te ervaren hoe het is om ondernemer of gedeputeerde te zijn. Het idee om van functie te ruilen ontstond tijdens de Technische Industriële Vakbeurs (TIV) in Hardenberg.

Van Hijum gaat wekelijks op bezoek bij het bedrijfsleven om zich te informeren. GS Metaal wil met het opzetten van een Smart Factory Experience & Innovation Center (SFEIC) voor de Oost-Nederlandse machinebouw en maakindustrie een doorbraak forceren door krachten te bundelen op het gebied van digitalisering van productieprocessen. Dat wordt ook wel de 'vierde industriele revolutie' genoemd.