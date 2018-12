Pensioenfonds eist nabetaling premies van failliet transportbedrijf Dikken

De zaak rond de nabetaling van premies door het failliete transport bedrijf Dikken Logistics uit Nieuwleusen is uitgesteld. De zaak was aangespannen door het pensioenfonds. De rechter in Zwolle vroeg vandaag om aanvullende informatie.

Begin juli kregen medewerkers van het bedrijf een brief op de mat waarin Dikken aankondigde per direct te stoppen met het bedrijf. De medewerkers werden per brief geïnformeerd. In Nederland mogen werknemers niet op deze manier ontslagen.

Afgelopen week kreeg het bedrijf daarvoor al een tik op de vingers van de rechtbank. Met bijstand van werknemersvereniging FNW spanden acht chauffeurs een zaak aan tegen hun voormalig werkgever. Die oordeelde dat de chauffeurs samen recht hebben op 65.000 euro. Het geld dient als compensatie voor de manier waarop ze op de hoogte werden gesteld van hun ontslag.

Pensioenfonds

Het bedrijf is dus ook door het pensioenfonds voor de rechter gedaagd, voor het niet betalen van pensioenpremies. Het pensioenfonds wil 250.000 euro van Dikken Logistics zien, omdat het transportbedrijf chauffeurs in dienst had waarvoor geen pensioenpremie werd betaald.

Uitspraak

Voor de rechter is het onduidelijk voor hoeveel werknemers Dikken verzuimde pensioenpremie te betalen en daarom is de zaak uitgesteld. Beide partijen moeten binnen zeven weken aanvullende informatie aanleveren voordat er een uitspraak wordt gedaan. Deze wordt midden januari verwacht.