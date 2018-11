Werkstraf voor veroorzaker dodelijk ongeval bij Haaksbergen

De rechtbank in Almelo heeft een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwkoop veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke rijontzegging.

In december vorig jaar veroorzaakte de chauffeur een dodelijk ongeval toen hij met zijn extra lange vrachtwagen de Needseweg bij Haaksbergen op reed. Bij het ongeval kwam een 63-jarige Haaksbergenaar om het leven.

De chauffeur had brugdelen voor een viaduct over de nieuwe N18 afgeleverd en was na een overnachting op de bouwplaats op weg naar huis. Volgens de rechtbank maakte hij een grove inschattingsfout door vanaf de bouwplaats de weg op te draaien terwijl de auto van het slachtoffer eraan kwam.

De chauffeur dacht dat hij genoeg tijd had om zijn combinatie recht op de andere rijbaan te krijgen, maar dat bleek een inschattingsfout. De auto van het slachtoffer reed met volle snelheid in op het achterste gedeelte van de oplegger. De man werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij acht dagen later overleed.