EHBDD in Notter: "Er wordt steeds meer drugs gebruikt"

De reden dat er steeds meer drugs worden gebruikt, is volgens Smeijers logisch. "Het is een goedkoper alternatief voor drank. Het wordt onder de mensen ook steeds meer geaccepteerd en er wordt door pubers meer geëxperimenteerd. Het is aan ons om mensen die 'fout' gaan op de drugs, te helpen."

'EHBO'ers onder invloed'

De EHBO'ers krijgen theorie- en praktijklessen. "Het is belangrijk dat ze zelf ervaren hoe het is om onder invloed te zijn. Zo kunnen ze zich inleven in de personen die ze helpen." Om dit te simuleren wordt er gebruik gemaakt van speciale brillen in combinatie met muziek en hallucinerende beelden. "Hiermee simuleren we bijvoorbeeld een technofeest, daar worden ook dit soort lichten gebruikt. Het enige verschil is dat je met een bril op nog wel helder kan nadenken en met een pilletje op niet."

tekst gaat verder onder het audiofragment

Verslaggever Teun van der Velden aanwezig bij de cursus EHBDD in Notter

Verslaggever Teun van der Velden was aanwezig bij de cursus EHBDD

Mensen onder invloed anders benaderen

Docent Eric Altena ziet dat het in de praktijk nog vaak mis gaat bij het helpen van mensen die 'fout' gaan op de drugs. "Het is bijvoorbeeld belangrijk om de mensen niet van de voorkant te benaderen. Ze zullen dan schrikken en kunnen zelfs agressief reageren."

De oplossing is eigenlijk heel simpel; een handschoentje met led-lampjes. "Mensen die onder invloed van drugs zijn gaan zich focussen op de lampjes in het handschoentje. Ze zullen je volgen en je wint het vertrouwen. Je kan dan ook rustig vragen of diegene drugs heeft gebruikt en de kans is groot dat diegene dan eerlijk antwoord geeft."

tekst gaat verder onder de afbeelding

EHBDD in Notter: "Er worden steeds meer drugs gebruikt" (Foto: RTV Oost \ Teun van der Velden)

Zelf helpen

Mocht je nou zelf iemand tegen komen die 'fout' gaat op drugs, dan zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. "Blijf zelf rustig, benader het 'slachtoffer' niet van voren en neem diegene mee naar een rustige ruimte en laat hem of haar daar rustig zitten. Vraag daar hoeveel en wat diegene gedronken heeft, het is namelijk belangrijk om bij sommige drugs geen drinken te geven aan de persoon onder invloed. Van cocaïne ga je namelijk moeilijker plassen", legt Smeijers uit.