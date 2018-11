Brandschade Drostenhuis in Zwolle volgend jaar april hersteld

De schade die een forse brand heeft aangericht in het Drostenhuis, een historisch pand van het Stedelijk Museum in Zwolle, zal op z'n vroegst volgend jaar april zijn hersteld.

Een jaar geleden in oktober brak er brand uit in één van de kamers van het Drostenhuis aan de Melkmarkt. Het vuur werd veroorzaakt door een defect in een luchtbevochtiger. Een videocamera in deze kamer heeft dat vastgelegd.

De hoek waar de luchtbevochtiger stond is uitgebrand. Maar vooral roet heeft forse schade aangericht in het hele pand. Het is overal in gekropen. Het zit tussen de muren, in de wanden, in het plafond maar ook in het behang. Een aannemersbedrijf uit Zwolle zal dat het komend half jaar schoonmaken. Dat is een flinke klus. Alle roetdeeltjes moeten weg om de brandlucht uit het pand te krijgen. De kunstwerken die niet door het voor zijn aangetast zijn door het museum zelf al weggehaald en schoongemaakt.

Het nieuwbouwgedeelte van het museum liep geen schade op, maar blijft voorlopig gesloten voor het publiek. De aannemer zal deze ruimtes gebruiken voor tijdelijke opslag van materialen.

Hoe groot groot het schadebedrag is heeft de aannemer niet gezegd. Dat is iets tussen hem en de verzekering.