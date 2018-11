Praat mee: Met belastingvoordeel neem ik meteen een elektrische auto

Met belastingvoordeel neem ik meteen een elektrische auto

Als het aan het kabinet ligt, kopen Nederlanders in 2030 alleen nog maar elektrische auto's. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. Er rijden dan 2 miljoen elektrische auto's op de weg en er zijn 1,8 miljoen laadpunten verspreid over het hele land.

Dit alles is haalbaar, maar wel met subsidies en belastingmaatregelen. Elektrische auto's blijven tot 2025 vrijgesteld van bpm, dat is de aanschafbelasting. Rijden op diesel en benzine moet juist duurder worden.

Praat mee

Als er flinke belastingvoordelen worden gegeven, sta jij dan meteen vooraan om een elektrische auto uit te zoeken? Of zal jij lang van je leven niet in een elektrisch model stappen? Praat met ons mee! Dat kan in de reacties, op onze Facebook-pagina of stuur een audio-appje naar 06 57 03 33 33.

Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data

De uitslag is overduidelijk. 94% van de 3.563 stemmers wil dat data nooit meer vervalt.