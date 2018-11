Hamburgerrestaurant Triple B sluit de deuren in Hengelo

Vanavond is het licht uit bij hamburgerrestaurant Triple B aan de Telgen in Hengelo. En dat blijft zo. Eigenaars Peter en Annemiek Boereboom maken op Facebook melding van een definitieve sluiting om financiële redenen.

Met name de weigering van de gemeente Hengelo om een vergunning af te geven voor een terras heeft de kansen op financiële verbetering voor het horecabedrijf gedwarsboomd volgens de eigenaren.

Triple B was de voortzetting van het restaurant Cherry's, dat al in handen van de Boereboom's was. Het koppel runde 22 jaar een horecabedrijf op de Telgen in Hengelo.