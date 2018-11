Deel dit artikel:













Minister Van Nieuwenhuizen vraagt om aanpassing motie aanpak N35 Motie Von Martels (Foto: RTV Oost)

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd komende dinsdag de motie over de verbreding van de N35 in behandeling te nemen. Maar dan moet de oorspronkelijke motie, zoals die vandaag in de Tweede Kamer klaar lag, zijn aangepast.

CDA-Tweede Kamerlid Von Martels diende vandaag met steun van coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en D66 een motie in waarbij hij minister Van Nieuwenhuizen verzoekt om de N35 op de prioriteitenlijst voor knelpunten te zetten, de zogenoemde MIRT-lijst. Daarmee zou de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal versneld kunnen worden voorzien van dubbele rijbanen. En wordt voor de verbreding van de N35 alvast geld van het Rijk gereserveerd. Motie was stap te ver Voor minister van Nieuwenhuizen ging deze motie een paar stappen te ver. Zij ontraadde het indienen ervan en adviseerde de indieners met een aanpassing te komen. De N35 heeft geen dusdanige prioriteit bij de minister dat plaatsing op de MIRT-lijst wenselijk is. Ze wil wel een verkenning doen naar de kosten van een verbreding van de N35. CDA'er Von Martels gaat de motie mogelijk zo aanpassen dat de essentie ervan -de weg toevoegen aan de lijst met grote knelpunten- niet helemaal wegvalt. In de aangepaste motie, die nog besproken moet worden met VVD, ChristenUnie en D66, komt waarschijnlijk het verzoek te staan of de minister in het voorjaar van 2019 wil aangeven wanneer een verkenning naar plaatsing op de MIRT-lijst kan worden gestart. Motie PVV De PVV kwam vandaag met een eigen motie waarbij de minister werd opgedragen om ten behoeve van de versterking van de werkgelegenheid in de regio's Zwolle en Twente de N35 als geheel op te waarderen tot een 2 x 2 100 kilometerweg. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33