Ook goed nieuws voor Overijssel: verbreding sluis Kornwerderzand komt in zicht

De Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen volgend jaar een besluit neemt over de verbreding van de sluis Kornwerderzand. Dat is ook goed nieuws voor de economische ontwikkeling van Overijssel. Het betekent dat de regio's Zwolle en IJsseldelta bereikbaar worden voor grotere schepen van zee.

Het voorstel van de ChristenUnie om uiterlijk volgend jaar de financiering van de sluisverbreding in beeld te brengen, kon rekenen op steun van CDA, D66, VVD, SP, PvdA en SGP. Daarmee heeft het voorstel een meerderheid in de Tweede Kamer.

De verbreding van de sluis is van belang voor de economie en werkgelegenheid in de hele IJsselmeerregio. Dus voor ook Overijssel, aldus ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf.

"Waar eerder dit jaar in Den Haag nog het beeld leefde dat vooral Friesland er belang bij heeft, is nu wel duidelijk dat verbreding van de sluis ook nodig is voor de economische ontwikkeling in Overijssel en Flevoland. Bij het ministerie merken we bewegingen in de goede richting, daar zijn echt stappen gezet. Het komende jaar moet het ministerie in overleg met de regio toewerken naar een besluit en het voortouw nemen om op zoek te gaan naar financiering voor de resterende middelen. Ik ben blij dat de we als Kamer om spoed hebben gevraagd, het is van belang dat deze verbreding niet lang meer gaat duren.”