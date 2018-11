Deel dit artikel:













Go Ahead Eagles neemt na drie dagen alweer afscheid van Finse proefspeler Santeri Hostikka (Foto: Go Ahead Eagles/Jeffrey Hurenkamp)

De Finse speler Santeri Hostikka is alweer klaar bij Go Ahead Eagles. De aanvaller liep sinds maandag stage bij Go Ahead Eagles, maar is niet goed genoeg bevonden.

Hostikka speelde de afgelopen jaren voor FC Lahti in zijn geboorteland. Hij kwam dit jaar tot 28 wedstrijden voor die club en daarin scoorde hij vier keer. Hij speelde zeven interlands voor Jong Finland.