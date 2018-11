Plan windmolens Ambt Delden 'misdadig' voor gezinshuis in Borne

Huisarts Sylvia van Manen schetste een doemscenario voor de mensen die gisteren aanwezig waren bij 't Hoogspel in Ambt Delden. Zo'n tweehonderd man had zich gemeld voor de informatiebijeenkomst waarmee de zaal helemaal vol zat. Bijna zonder uitzondering met mensen die in een straal van zo'n twee kilometer rond de plek wonen waar wellicht windmolens komen.

De avond was georganiseerd door de actiegroepen 'Geen windmolens bij woonwijken' en 'Stichting Twickelrand' die zich verzetten tegen de komst van de windmolens. De windmolens van 210 meter hoog komen dicht bij huizen te staan in Borne en vlakbij landgoed Twickel.

Laagfrequent geluid

En mensen gaan daar last van krijgen, oordeelde huisarts Van Manen. De grote boosdoener: het laagfrequente geluid dat de windmolens voortbrengen. "Dat geluid gaat overal doorheen", schetste Van Manen die waarschuwde voor slapeloosheid, hartklachten, een hogere kans op beroertes en geheugenverlies. Ze baseert haar uitspraken op Deens en Portugees onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van windmolens.



Huisarts Sylvia van Manen over de gezondheidsrisico's (tekst gaat verder onder het geluidsfragment)

Huisarts Sylvia van Manen over gezondheidsrisico's windmolens

Eigenlijk was de Brabantse huisarts helemaal niet van plan geweest om naar Twente te komen. Te ver weg, was haar eerste oordeel. Totdat ze hoorde over een gezinshuis dat is gevestigd binnen een straal van 450 meter rond de beoogde locatie voor de windmolens.

Misdadig

Het gaat om gezinshuis Oostenwind, gerund door Mathijn en Nanda Pauwels.

"Hier wonen zes kinderen die om wat voor reden ook niet thuis kunnen wonen", zegt Mathijn Pauwels "Het gaat om kinderen die heel gevoelig zijn en een degelijk gevaar lopen door windmolens", refereert de zorgondernemer aan het verhaal van Van Manen. "De huisarts vindt het misdadig", vervolgt Pauwels, die zeer onder de indruk is van de risico's die geschetst zijn.

"Windmolens bedreigen die kinderen in hun ontwikkeling." Pauwels is verbijsterd. "Ik heb me samen met mijn vrouw de afgelopen tijd flink ingelezen, maar het valt ons rauw op het dak dat de risico's zo groot zijn."

Mathijn Pauwels vreest voor de gezondheid van de kinderen in gezinshuis Oostenwind (tekst gaat verder onder geluidsfragment)

Mathijn Pauwels van gezinshuis Oostenwind

Meeprofiteren

Tot nu gaat het alleen nog maar om een voornemen om windmolens te plaatsen. Het veehoudersechtpaar Annemarie en Bert Kristen uit Ambt Delden wil onder de noemer 'wind voor buren' twee windmolens plaatsen bij hun bedrijf. Omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de molens door lid te worden van een coöperatie.

"Volgens mij gaat het al om meer dan plannen", stelt Pauwels. "We hebben een aantal gesprekken gehad met de familie en met Pure Energie. Ik twijfel sterk over hoe vergevorderd de plannen zijn."

Initiatiefnemer Annemarie Kristen was gisteren ook aanwezig bij de informatiebijeenkomst, maar nadrukkelijk niet om zelf het woord te nemen. "Ik snap de bezorgdheid van mensen. Ik vind het fijn dat we kunnen horen waar mensen zich zorgen over maken. Dit was hun avond."

"Wij zijn zelf bezig om met gespreksgroepen aan de slag te gaan. Met mensen die positief zijn, want die zijn er ook. Maar ook met kritische mensen. We willen samen onderzoeken doen. Daaruit moet blijken of het allemaal past, ook qua regelgeving."

Geen algemeen verhaal

Kristen denkt dat zij een beter verhaal heeft dan de huisarts die aan het woord kwam. "Ik denk dat mensen zich al heel veel zorgen maken en dat ze daar ook al die klachten van kunnen krijgen. De angst regeert. Wij willen met mensen in gesprek en niet komen met een algemeen verhaal over hoe het zou kunnen zijn."

Annemarie Kristen snapt bezorgdheid van omwonenden, “Maar...” (tekst gaat verder onder het geluidsfragment)

initiatiefneemster Annemarie Kristen

Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester van landgoed Twickel, deed aan het einde van de avond ook nog een duit in het zakje. "Het is gewoon foeilelijk om zulke windmolens bij een natuurgebied te plaatsen." Hij ziet wel dat er wat moet gebeuren om milieudoelstellingen te halen, maar pleitte voor investeringen in zonneparken. De plannen voor de windmolens krijgen in ieder geval zijn steun niet.

"Er moet beter gekeken worden naar geschikte plekken voor dit soort initiatieven", verwees hij naar de plannen van de familie Kristen. "Private partijen bepalen steeds vaker de ruimtelijke kwaliteit en dat is geen goede zaak."