Politie neemt 700 kilo vuurwerk in beslag na huiszoekingen in Twente Vuurwerk in beslag genomen (Foto: Jack Huygens/News United) Politie stuit op contant geld (Foto: Jack Huijgens/News United)

De politie heeft vandaag op meerdere adressen in Twente een inval gedaan op basis van het vermoeden dat er illegaal vuurwerk lag opgeslagen. Dat vermoeden werd in een aantal gevallen bevestigd; er is totaal ruim 700 kilo vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

De invallen werden gedaan door Basisteam Midden-Twente in Hengelo, Borne en Haaksbergen. De politie stuitte ook op een grote hoeveelheid contant geld, dat eveneens in beslag is genomen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33