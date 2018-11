Fontein blikvanger op nieuw ingerichte Markt in Steenwijk

De werkzaamheden om de Markt in Steenwijk een fikse opknapbeurt te geven, zijn zo goed als klaar. Tijdens de koopavond vanavond werd de nieuwe Markt alvast feestelijk geopend. Blikvanger op de Markt is de verlichte fontein midden op het plein.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van de Markt. Met negen aangeplante bomen is er meer groen gekomen. De zitbankjes zijn vernieuwd en ook het straatwerk is onder handen genomen.

De fontein midden op de Markt zal de meeste aandacht van het winkelpubliek trekken. De verlichting van de fontein gaat op onregelmatige tijden aan en uit. Dat geeft een verrassingseffect.

Daarnaast komt er in de nieuwe gootlijn bij het Stadsmuseum op de Markt een speciale tekst te staan over Steenwijk. Suggesties voor deze tekst zijn inmiddels aangedragen vanuit de samenleving.