Pompstations dicht door brandstoftekort

Een aantal pompstations in het oosten van Nederland is al een paar dagen gesloten. Door de lage waterstand in de Rijn kunnen schepen niet maximaal beladen worden waardoor een tekort aan brandstof bij de pomp ontstaat.

Onbemande pompen

Hoeveel tankstations met het probleem kampen is niet bekend, maar het gaat met name om de onbemande pompen. De oliemaatschappijen kiezen er namelijk voor om bij het leveren van brandstof voorkeur te geven aan bemande tankstations, zegt Ewout Klok van BETA, de belangenvereniging voor zelfstandige tankstations. "Zo krijgen de winkeltjes bij de pompstations er geen last van. Daar gaat alles gewoon door."

De Rijn

De oorzaak van het probleem zit in de bevoorrading van de depots. Daarvan zijn er een aantal in bijvoorbeeld Zwolle en Kampen, maar ook in Arnhem. En die in Arnhem krijgt de brandstofvoorraad aangevoerd via de Rijn. "Door de lage waterstand kunnen de tankschepen maar half beladen worden. Dat zorgt voor deze problemen", zegt Klok.

Regen- en smeltwater

Een oplossing is nog niet in zicht. "Het is wachten totdat het waterpeil weer stijgt, en omdat we afhankelijk zijn van regen- en smeltwater kan dat nog wel even duren. Die Rijn zit niet zomaar meer vol", besluit Klok.