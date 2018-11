Ongeval met bus en vrachtwagen op A28 tussen Hattemerbroek en Zwolle: weg weer vrij

Boete in de file (Foto: Stefan Verkerk)

Door een botsing tussen een bus, vrachtwagen en personenauto stond er vanmorgen een flinke file op de A28 bij knooppunt Hattemerbroek richting Zwolle. Bij het ongeval raakten meerdere passagiers in de bus gewond.

De bus reed in op een vrachtwagen nadat eerder een auto tegen de vrachtwagen botste.

In de file die ontstond, heeft de politie twee automobilisten bekeurd. Beiden hielden een telefoon vast om, al rijdend, het ongeval te filmen of fotograferen. Eén automobilist kon stopgezet worden en kreeg ter plaatse een bekeuring.

De andere bestuurder kreeg eveneens een stopteken, maar negeerde die en reed door. Hij krijgt ook een boete voor het niet opvolgen van een stopteken.

Hoogzwanger

Een andere man heeft de politie gebeld, omdat hij met zijn hoogzwangere vrouw in de file stond en geen meter vooruit kwam. Ze moesten dringend naar het ziekenhuis. De meldkamer heeft een politieauto gestuurd, waarna de auto een escorte kreeg richting het ziekenhuis.

Drie van de vier rijstroken waren dicht. Volgens de ANWB liep de vertraging op tot bijna twee uur. Even later was de chaos compleet toen er ook een ongeval gebeurde op de N50 tussen Kampen en Zwolle.