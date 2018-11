DNA van hoofdverdachte gevonden op kogelhulzen in moordzaak Shadi Saker

Het bewijs tegen de hoofdverdachte in de Enschedese moordzaak Shadi Saker liegt er niet om: op de hulzen die zijn gevonden op het plaats delict, is DNA van hoofdverdachte Dennis B. gevonden. Uit verder onderzoek blijkt dat die hulzen uit een vuurwapen komen dat op aanwijzing van een mede-verdachte in het water is gevonden.

Shadi Saker werd eind januari dit jaar dood gevonden in zijn auto op de kruising van de Brinkstraat en Palembangstraat in Enschede. Hij heeft waarschijnlijk nog even geleefd na de beschieting, want zijn auto werd enkele meters verderop gevonden. Zijn voet stond nog op het gaspedaal.

Drugs

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Saker beschoten is, omdat hij weigerde drugs aan de verdachten te geven zonder te betalen. Dennis B. en mede-verdachte Mukaddes O. hebben die nacht meerdere drugsdealers gebeld, maar hadden geen geld om te betalen. De dealers haakten af.

Uiteindelijk is Saker die kant opgereden, omdat hij al eerder aan Dennis B. had geleverd. Toen is er ruzie ontstaan. Volgens de mede-verdachte heeft Dennis B. geschoten. Zij zat tijdens het schietincident bij hem in de auto.

Het is niet duidelijk of Dennis B. de drugs nodig had, of zijn vrouwelijk mede-verdachte Mukaddes. Zij zegt gedwongen te zijn meegegaan met Dennis B. Ook zegt ze meerdere keren door hem bedreigd te zijn, onder meer met een beitel. Dat zou ook nog op de avond voor de schietpartij zijn gebeurd.

Onverzorgd

Mukaddes O. leidt een zwervend bestaan. O. zit momenteel niet vast en mag het eindproces op vrije voeten afwachten. Ze verscheen vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechter.

De vrouw zag er onverzorgd uit, op blote voeten in veel te grote slippers en met ongewassen en ongekamd haar. Ze schijnt in levensonderhoud te voorzien door te prostitueren. Ze werd deze week in Amsterdam van de straat geplukt, omdat ze vandaag verplicht in de rechtbank moest zijn.

Onrust

De rechtszitting trok veel belangstellenden, die op het hart gedrukt werden om rustig te blijven. Bij een vorige zitting werd er gebonkt op de ruiten van de publieke tribune. Voor nabestaanden is het zwaar dat hoofdverdachte Dennis B. zijn mond niet opentrekt. "Wij hebben zoveel vragen en krijgen daarom geen rust in ons hoofd."

Duitsland

Dennis B. werd dit voorjaar aangehouden in het Duitse Detmold. Toen de politie in Nederland ontdekte dat hij mogelijk in Duitsland verbleef, zocht de Nederlandse politie contact met Duitse collega's. Die startten een onderzoek om de verblijfplaats van de verdachte te achterhalen.

Het eindproces dient waarschijnlijk in mei.