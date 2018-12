Meerdere inbraken op klaarlichte dag in Haarle

Inbrekers zijn gisteren druk geweest in Haarle. Op klaarlichte dag werd op minstens drie adressen ingebroken. De politie is een onderzoek gestart.

's Middags en aan het begin van de avond werd op twee adressen aan de Wiegersstraat ingebroken. Volgens de politie is in één woning iets gestolen, over de andere woning is niet bekend of er iets is meegenomen. Ook bij de woning aan de Enkweg zijn spullen buitgemaakt.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart en heeft in de Wiegersstraat een buurtonderzoek gehouden. Dat zal ook aan de Enkweg worden gedaan. Het is nog onduidelijk of het om één of meerdere inbrekers gaat. Ook is nog geen signalement bekend.

Mensen die iets verdachts hebben gezien of die informatie hebben over de inbraken kunnen zich bij de politie melden.