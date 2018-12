Meer reizigers weten de trein tussen Zwolle en Enschede te vinden

Hij rijdt pas sinds 10 december vorig jaar, maar nu al kan vervoerder Keolis concluderen dat de vernieuwde treinverbinding tussen Zwolle en Enschede in de smaak valt. Meer reizigers maken gebruik van de Blauwnet-trein, gemeenten kampen zelfs met parkeerproblemen bij stations.

Volgens gegevens van vervoerder Keolis maken dagelijks ongeveer 55.000 mensen gebruik van de trein. Vooral sinds deze zomer de intercity tussen Zwolle en Enschede ging rijden, ziet de vervoerder het aantal reizigers toenemen.

"We zien sinds we begonnen zijn op dit traject een substantiële groei", vertelt Lotte Hendriksen van Keolis. "Daarnaast zien we ook dat reizigers zich steeds beter verdelen over de treinen, zeker sinds de komst van de intercity."

Meer parkeerplaatsen nodig

Maar door de toegenomen drukte, neemt ook het aantal auto's op parkeerplaatsen van stations toe. Bijvoorbeeld in Raalte en Heino. Daar is overdag bijna geen beschikbare parkeerplek meer te vinden. De gemeente maakt nu plannen om die problematiek zo snel mogelijk op te lossen.

En de reiziger? Die is blij met de nieuwe treinen. "Ze maken veel minder geluid en rijden en zitten lekker", vertelt Ronny Koggel uit Raalte. En ook een scholier die net uit de trein stapt is prima over de Blauwnet-trein te spreken: "Die gele was vies, het was veel minder fijn om daar in te zitten. Deze is veel beter, veel luxer."