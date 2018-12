Oldenzaal begint met bewustwordingscampagne bij hondenbezitters

De gemeente Oldenzaal is vandaag gestart met een campagne om hondenbezitters bewust te maken van hun gedrag. Er worden hondenpoepzakjes in speciale houdertjes uitgedeeld.

"We willen hondenbezitters belonen voor goed gedrag", legt burgemeester Theo Schouten de campagne uit. "Met het uitdelen van de houdertjes voor plastic zakjes hopen we over te brengen dat de poep opgeruimd moet worden."

'Heel erg positief'

Samen met haar collega's is Riëlle Broer van Handhaving vandaag begonnen met het uitdelen van de zakjeshouders. "Ik heb er nu zo'n twintig aan hondenbezitters gegeven. De reacties zijn allemaal heel erg positief."

In het park bij kinderboerderij De Höfte lopen meerdere mensen hun hond uit te laten. "Het is verschrikkelijk als mensen de poep niet opruimen. Ik hoop dat deze actie een beetje helpt."

'In de struiken'

En hoewel de honden daar los mogen lopen, wordt de poep daar wel opgeruimd. "Ik haal het altijd weg. Behalve misschien als het ergens in de struiken wordt neergelegd."