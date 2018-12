Laatste deel IJsselcentrale met moeite tegen de vlakte

De twee ketelstatieven van de voormalige IJsselcentrale in Zwolle zouden vanmiddag in één keer worden opgeblazen. Maar dat ging niet zoals gepland.

Er zat een breuk in de kabel naar de explosieven waardoor één van de ketelstatieven bleef staan toen er op de knop werd gedrukt. Het duurde daardoor een half uur langer voordat het tweede deel met een luide knal alsnog tegen de vlakte ging.

Met het opblazen van deze grote stalen statieven van veertig meter hoog staat er niets meer overeind van de elektriciteitscentrale. Wat er op de grond ligt zijn twee grote hopen puin van bij elkaar zo'n drie miljoen kilo staal.

In de constructies zat nog asbest verwerkt dat er niet uitgehaald kon worden. Maar het risico dat er asbestdeeltjes in de lucht zouden komen was volgens eigenaar Engie erg klein. Toch is er tijdens het opblazen wel meteen een meting van de lucht geweest. Dat is onderzocht in een laboratorium in Zwolle. Er bleek geen asbest bij het opblazen te zijn vrijgekomen.