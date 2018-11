Deel dit artikel:













Auto's verdwijnen dan toch van Grote Kerkhof in Deventer Het Grote Kerkhof in Deventer is straks autoloos (Foto: Bart Kieft / RTV Oost)

Het is al langere tijd onderwerp van gesprek op het Deventer gemeentehuis, maar het college is er dan toch over uit: het Grote Kerkhof wordt autovrij. Vanaf 2 januari kan er niet meer geparkeerd worden.