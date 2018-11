Deel dit artikel:













Politie ontdekt tien kilo hennep in woning Oldenzaal Politie ontdekt tien kilo hennep in woning Oldenzaal (Foto: Politie Oldenzaal)

De politie heeft gisteren in een woning in Oldenzaal tien kilo hennep gevonden. Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

De woning staat aan de Begoniastraat. De politie kwam de hennep 'naar aanleiding van informatie' op het spoor, zo staat op Facebook. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33