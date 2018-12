Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wethouder Raalte aan Tweede Kamer: motie N35 niet afzwakken, maar vol voor gaan Wethouder Wagenmans Raalte (Foto: RTV Oost)

"Niet afzwakken, maar er vol voor gaan." Wethouder Wagenmans van Raalte is duidelijk over de wens van minister Van Nieuwenhuizen. Zij gaf gisteren aan een motie over de verbreding van de N35 in behandeling te nemen, mits die motie wordt aangepast. Niet doen, zegt Wagenmans.