Theaterproducent Gerard Cornelisse maakt plan voor Hijschgebouw Hengelo

De opdracht die de kwartiermaker van de gemeente krijgt is heel breed: "Alleen de muren, het dak en de kosten zijn vaste gegevens. Wat betreft de invulling van het gebouw kan het nog alle kanten op." Cornelisse wil de inwoners van Hengelo betrekken bij zijn zoektocht: "Er hebben bijna 2.800 mensen op dit ontwerp gestemd, dat is drie avonden een schouwburg vol."

Fijnplein

Een museum, winkeltjes, een combinatie of iets heel anders, alles is volgens Cornelisse nog denkbaar. "Als het maar een gebouw wordt waar Hengeloërs blij van worden. Het moet een 'fijnplein' worden zoals Pier van Dijk (Hengeloos kunstenaar, red.) het noemt."

Kitsch

Dezelfde Pier van Dijk ziet echter niets in het plan van een nieuw gebouw op de markt. "Een replica van het Hijschgebouw is 'kitch'. Met meer bomen, gezellige terrassen, een vijver, een beeldentuin en een podium wordt het plein al veel aantrekkelijker en minder saai. Het is bovendien goedkoper dan de drie miljoen euro dat het Hijschgebouw gaat kosten volgens het architectenbureau West 8 uit Rotterdam."

Gerard Cornelisse is vol vertrouwen over de afloop en pakt de handschoen op. Op 1 april moet er een plan liggen waar de gemeente ja of nee tegen kan zeggen. Cornelisse is gevraagd vanwege zijn 'frisse kijk' en vele contacten. De theaterproducent produceerde Het verzet kraakt en recent nog 'Stork!.

Artist impression nieuw Hijschgebouw op de markt (Foto: architectenbureau West 8)

