Transport en Logistiek Nederland pleit voor invoering kilometerheffing, voor al het verkeer

Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleit voor de invoering van een kilometerheffing voor al het verkeer. Niet alleen voor vrachtverkeer, zoals het kabinet nu van plan is. Dat stelt TLN in een reactie op het concept van 'Het verkiezingsprogramma van Overijssel'. TLN ziet in de invoering van een kilometerheffing een oplossing voor het tegengaan van filedruk.

Niet alleen een kilometerheffing kan helpen om het aantal files in onder meer Overijssel te verminderen, meer asfalt is ook een goede oplossing, aldus TLN.

Het gaat dan om gericht investeren in meer asfalt waar dat echt hard nodig is, op zowel N- als A-wegen, stelt TLN in een schriftelijke reactie op het verkiezingsprogramma, dat RTV Oost naar verschillende organisaties heeft gestuurd.

Versterking werkgelegenheid

Binnen Overijssel ziet Transport en Logistiek Nederland graag een verbreding van de A28. Dat geldt ook voor de N35. TLN ziet op het traject tussen Zwolle en Twente graag een volledige verbreding naar twee keer twee rijstroken. Gelijk aan de motie die de PVV gisteren in de Tweede Kamer indiende. PVV heeft als argument voor die verbreding de versterking van de werkgelegenheid in de regio's Zwolle en Twente.

Voor TLN is de belangrijkste reden de verlaging van de filedruk op het traject Zwolle - Enschede. Daarbij moet er ook een oplossing komen voor de knelpunten in onder meer Mariënheem en Haarle. De coalitie pleitte daar gisteren ook al voor in de Tweede Kamer.

Overigens stelt TLN ook dat een wegverbreding niet altijd de oplossing hoeft te zijn voor vermindering van filedruk. "Natuurlijk zou het ook helpen om een kilometervergoeding in te voeren voor alle verkeer, en niet alleen voor vrachtverkeer, zoals het kabinet nu van plan is", stelt de organisatie.

Slimmer inrichten

Maar volgens TLN kan ook het slimmer inrichten van de weg een oplossing bieden. Of verbeteringen aan het openbaar vervoer zodat mensen eerder geneigd zijn de trein te nemen in plaats van de auto. "Denk ook aan de inzet van slimme apps die automobilisten adviseren wanneer ze de weg op kunnen of dat ze beter het openbaar vervoer kunnen nemen."

In Het verkiezingsprogramma van Overijssel legde RTV Oost bezoekers van de site, app en Facebookpagina verschillende stellingen voor op het gebied van verkeer. Daaruit kwam onder meer naar voren dat meer dan de helft van de mensen die reageerden de aanleg meer asfalt belangrijk vinden om de filedruk te verminderen. Hieronder zie je een overzicht van de reacties op de verschillende stellingen.