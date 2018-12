Hennepplantage met 250 dode planten ontdekt in flat Enschede

Deel dit artikel:













In een flat in Enschede zijn vanochtend zo'n 250 dode hennepplanten gevonden. Er is niemand aangehouden.

De dode planten werden gevonden in een flatwoning aan de Bokhorstlanden. De politie had een tip gekregen en ging ter plekke op onderzoek. In de flat werden vervolgens de hennepplanten gevonden.