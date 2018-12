Ouders Enschedese jongen die zelfmoord pleegde willen vervolging afdwingen bij hof in Arnhem

De ouders van de Enschedese Onur vragen het gerechtshof in Arnhem vanmiddag om de drie minderjarigen die betrokken waren bij het verspreiden van naaktfoto's van de jongen op internet alsnog te vervolgen. Onur pleegde in februari vorig jaar zelfmoord nadat hij erachter kwam dat deze foto's waren verspreid,

Via een zogeheten artikel 12-procedure bij het Hof in Arnhem willen ze vervolging alsnog afdwingen. De officier van justitie bepaalde eerder dat de minderjarigen alleen verantwoordelijk worden gehouden voor sexting en niet voor het overlijden van de 14-jarige Onur.

Via een artikel 12-procedure kunnen direct belanghebbenden een klacht indienen over een strafrechtelijke beslissing. Het gerechtshof toetst vervolgens of vervolging haalbaar en opportuun is.



De rechtszitting vanmiddag bestaat uit twee delen. Als eerste mogen Onurs' ouders en hun advocaat Paul Drosten hun zaak bepleiten. Met welke argumenten zij het Hof proberen te overtuigen is nog onbekend.

Daarna hoort het Hof de verhalen van de drie minderjarigen aan.