Expeditie Oost: Driehonderd liter erwtensoep voor de 34e editie van 'Snertloop De Lutte'

Want tegenwoordig is het meer uitzondering dan regel dat een hardloopevenement zich gaat onderscheiden van de 'concurrent'.

Trendsetters

"Ja inderdaad, onbedoeld waren we dus voorlopers. Wij wilden toentertijd een plek creëren waar de lopers na afloop even na konden kletsen.

Over het mooie parcours, de omgeving maar zeker ook de sportieve prestatie. Dus bedachten we het kopje snert in een overdekte locatie", aldus Jeroen Bosch van Loopgroep De Lutte, de organiserende club.

The making of .... 300 liter snert (Foto: Fleur Verwer)

Veel, heel veel soep

"Driehonderd liter erwtensoep hebben we deze week gemaakt. We zijn geen hofleverancier maar sinds twee jaar mogen wij de soep leveren. Dat doen we met liefde. Maar .... het is wel veel!!!", aldus Dennis Nijhuis van zalencentrum De Vereeniging.

Tjokvol

"We zitten vol, we hebben een kleine 1.300 startnummers uitgegeven. Alleen op de kortste afstand, de 2,4 kilometer voor kinderen, is nog plek.

Ja, de loop is populairder dan ooit maar we willen het gemoedelijk en sfeervol houden dus dit is écht het maximale aantal", aldus Bosch.