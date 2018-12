De Graafschap-beul Flemming maakt rentree in wedstrijdselectie bij PEC Zwolle

Zian Flemming maakt zaterdag zijn rentree in de wedstrijdselectie van PEC Zwolle voor de belangrijke uitwedstrijd tegen De Graafschap. De middenvelder scoorde onlangs in de bekerwedstrijd tegen de club uit Doetinchem (2-5) vier keer, maar stond daarna wekenlang aan de kant met een hielblessure.

Flemming heeft echter nauwelijks getraind de afgelopen maand, dus zal hij zaterdag naar verwachting pas in loop van de tweede helft kunnen invallen. Dat geldt ook voor Stanley Elbers, die na zijn enkelblessure weer aansluit bij de selectie.

Scamacca geblesseerd

Hun rentree is zeer welkom, omdat Gianluca Scamacca juist is weggevallen. De lange aanvaller kampt al een tijdje met knieklachten en moet voorlopig rust nemen. De Italiaan is minimaal twee weken uitgeschakeld.

Zijn landgenoot Alessandro Tripaldelli is op de weg terug. De linksback krijgt maandag speeltijd bij de beloften. In de defensie van PEC Zwolle ontbreekt ook Darryl Lachman, die tot de winterstop is teruggezet naar het tweede elftal. Thomas Lam, die vorig weekend geblesseerd uitviel tegen ADO Den Haag, is wel inzetbaar. Voor aanvoerder Bram van Polen komt het duel van morgen nog te vroeg.

Bajselmani bij selectie

Vanwege de personele problemen in de defensie maakt Destan Bajselmani voor het eerst op de bank bij het eerste elftal. De 19-jarige verdediger speelt doorgaans in Jong PEC Zwolle. "Het is ook een beloning voor hoe hij zich daar presenteert", aldus trainer John van 't Schip.



Een maand geleden had PEC Zwolle dus geen kind aan De Graafschap. "Maar dit is competitie en dat kun je niet met elkaar vergelijken", vindt de coach. "De Graafschap heeft de laatste weken veel tegengoals gehad, dus we verwachten een tegenstander die er vol op gaat. Het is belangrijk dat we daar klaar voor zijn."

Laatste drie duels verloren

PEC Zwolle verloor de laatste drie competitiewedstrijden tegen de directe concurrenten Fortuna Sittard, Willem II en ADO Den Haag. De club uit Zwolle staat op de vijftiende plaats met één punt voorsprong op De Graafschap.

Het duel van zaterdagavond begint om 19.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.