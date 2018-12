Fietsster zwaargewond na aanrijding op rotonde in Hardenberg

Gewonde na ongeval in Hardenberg (Foto: 112 Hardenberg)

In Hardenberg is vanmiddag een fietsster zwaargewond geraakt. Ze werd vermoedelijk door een auto aangereden op de rotonde die de Bruchterweg met de Europaweg verbindt.

De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een deel van de weg is daarom afgezet, het verkeer wordt ter plekke omgeleid.